Parque Jurássico e Tubarão lideram bilheteira americana num Verão de blockbusters adiados

Steven Spielberg regressou ao pódio das bilheteiras que tão bem conhece e nem precisou de lançar um filme novo. Durante o último fim-de-semana, muitos cinemas nos Estados Unidos encontraram nos clássicos de Hollywood a solução para colmatar uma programação marcada por estreias canceladas ou adiadas, e Parque Jurássico, blockbuster realizado por Spielberg em 1993, registou receitas no valor de pouco mais de 450 mil euros, aponta o britânico The Guardian. Em segundo lugar, outro título do norte-americano: Tubarão, importante thriller de 1975 com Roy Scheider no papel principal, também regressou ao ecrã gigante e só não agarrou a “medalha de ouro” por mil dólares de diferença.

Segundo um relatório da agência de ratings Comscore, os cinemas norte-americanos somaram cerca de três milhões e 350 mil euros na bilheteira durante o fim-de-semana. Um número pálido em comparação com os valores conseguidos em 2019, que ultrapassavam os 175 milhões de euros. Tendo tirado O Homem Invisível, filme que, em Portugal, se estreou na primeira semana de Março, do primeiro lugar, Spielberg teve a sua marca um pouco por todo o Top 20 do box office: E.T. (1982) surgiu em sétimo lugar e Indiana Jones – Os Salteadores da Arca Perdida (1981) apareceu na 18.ª posição. Em termos de clássicos, o Hollywood Reporter assinala ainda que Regresso ao Futuro, Footloose e Os Goonies também voltaram a um cartaz que desespera por novas entradas.

E não é só na questão do catálogo que a pandemia trava as aspirações da indústria cinematográfica: dos cerca de 270 espaços onde Parque Jurássico foi exibido, a maioria correspondeu a recintos drive-in. Com muitas das salas tradicionais ainda encerradas (na América, eles devem reabrir só a meio do mês de Julho), prevê-se que o formato se configure como um dos remendos de eleição num Verão de cautela. Aos poucos, a tendência começa a ganhar terreno em Portugal: o festival de cinema de Avanca, em Julho, e o FEST – Festival Novos Cinemas Novos Cineastas, em Agosto, terão as suas competições principais no carro em vez de na sala escura.