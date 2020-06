Disney+ chega a Portugal e a mais sete países europeus a 15 de Setembro

O serviço de streaming Disney+, que se estreou no mercado em Novembro de 2019, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia e na Holanda, é lançado em Portugal a 15 de Setembro, data em que também chega à Noruega, à Dinamarca, à Suécia, à Finlândia, à Islândia, à Bélgica e ao Luxemburgo. O preço da subscrição será de 6,99 euros mensais ou de 69,99 euros por uma assinatura anual.

Neste lançamento, os subscritores da plataforma, que detém o catálogo das marcas Disney, Pixar, Marvel, National Geographic, Fox e Lucasfilm, terão acesso a conteúdos originais como The Mandalorian, a primeira série live-action no universo Star Wars, O Mundo Segundo Jeff Goldblum, projecto documental que acompanha a estrela do Parque Jurássico enquanto esta “explora o mundo”, conversando sobre tudo o que vai de jogos da PlayStation a gelados, ou A História da Imagineering, que dá a conhecer o trabalho de bastidores dos que concebem os parques temáticos da Disney espalhados pelo mundo, e poderão ver os cada vez mais novos filmes com o selo do conglomerado (alguns dos quais estarão na Disney+ em regime de exclusividade).

A empresa aponta que os consumidores poderão navegar entre conteúdos “sem anúncios”, explicando também que a Disney+ consegue estar disponível em “até quatro ecrãs” simultaneamente. Os subscritores poderão fazer “downloads ilimitados em até 10 dispositivos” e criar “sete perfis de utilizador diferentes”. No caso de casais com crianças em casa, existe ainda a possibilidade dos “perfis infantis”, com menus “mais simples”, para que os mais novos naveguem de forma “intuitiva”, acedendo a “conteúdo apropriado para a sua faixa etária”.

O plano de expansão europeia é anunciado depois de, a 31 de Março, o serviço ter tido a sua estreia em Espanha, na França, na Itália, na Alemanha e no Reino Unido, e faz parte da estratégia da Disney+ para continuar a ganhar terreno nas “streaming wars”, território ainda dominado pela Netflix. Num relatório divulgado a 4 de Maio — curiosamente, um dia significativo para os amantes de Star Wars —, a Disney+ revelou que já tinha 54,5 milhões de assinantes. Um número impressionante, que, ainda assim, denotava uma ligeira quebra no ritmo de ascensão: a marca dos 50 milhões havia sido atingida já no início de Abril, um feito notável dado que, a 28 de Março, a plataforma estava ainda nos 33,5 milhões.

Em Portugal, o serviço cai no meio da tabela de preços no que diz respeito à competição contra a concorrência directa: a HBO Portugal tem a oferta mais acessível (4,99 euros) e a Amazon Prime também tem um valor de subscrição mais barato (5,99 euros), sendo que só a Netflix tem uma mensalidade mais cara (7,99 euros, um preço não radicalmente mais exigente do que o da Disney+ de qualquer das formas).