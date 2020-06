Cerimónia fúnebre do actor Pedro Lima decorre esta terça-feira em Cascais

A cerimónia fúnebre do actor Pedro Lima, que morreu no sábado aos 49 anos, realiza-se esta terça-feira à tarde em Cascais, revelou a agência funerária Servilusa.

De acordo com a empresa, o velório público do actor decorrerá entre as 18h e as 19h no Hipódromo de Cascais, seguindo-se uma cerimónia no Centro Funerário de Cascais reservada à família.

O actor Pedro Lima foi encontrado sem vida no sábado, na Praia do Abano, em Cascais.

Pedro Lima nasceu em Luanda em Abril de 1971, fixou-se em Portugal, mas manteve a dupla nacionalidade que lhe permitiu representar o país natal em provas de natação de alta competição. Foi atleta olímpico, por Angola, nos Jogos de Seul (1988) e de Barcelona (1992), nos estilos livres e de mariposa.

A carreira como actor remonta a 1997, quando já era modelo, atleta de alta competição e apresentador do Magacine da RTP2, depois de ter passado pelo curso de Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Actor que se tornou popular pela televisão, sobretudo em telenovelas, Pedro Lima representou também em teatro, tendo-se estreado com Balas Sobre a Broadway, de Woody Allen, no Teatro Municipal do Funchal, com encenação de Eduardo Gaspar, de acordo com a biografia publicada no site dos Artistas Unidos. Nesta companhia entrou nas criações colectivas Cada Dia a Cada Um a Liberdade e o Reino (2003), e Noruega-Lisboa-Noruega (2008), uma colagem de textos de autores portugueses e noruegueses. Trabalhou ainda com a Companhia de Teatro de Almada e o Teatro Aberto, em produções de Filipe La Féria e do Teatro Villaret. O actor trabalhou ainda com a Companhia de Teatro de Almada e o Teatro Aberto, mas também em produções de Filipe La Féria e do Teatro Villaret, e naquelas que levou a cena, através da Prati, numa parceria que estabeleceu com Raul Solnado, nos primeiros anos 2000 (A Memória da água, de Shelagh Stephenson e O Método Gronholm, do catalão Jordi Galcerán).

Deu vida a personagens de dramaturgos como Samuel Beckett, David Mamet, Tom Stoppard, August Strindberg e Anton Tchekhov, entrou no cinema de Carlos Saboga, Nicolau Breyner e Joaquim Leitão, mas foi através de telenovelas e séries filmadas que o grande público fixou o seu rosto.

Foram mais de três dezenas de produções televisivas, entre séries e telenovelas como Amar Depois de Amar, A Herdeira, Beijo do Escorpião, Destinos Cruzados, Fala-me de Amor, Ninguém Como Tu, Inspector Max, Coração Malandro, Todo o Tempo do Mundo, Major Alvega, Os Lobos ou Os Jornalistas. Actualmente estava a fazer a telenovela Amar Demais para a TVI.