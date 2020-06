Portugal entra no grupo dos países europeus “fortemente inovadores”

Portugal passou do grupo de países moderadamente inovadores para o grupo dos fortemente inovadores, revela o relatório European Innovation Scoreboard (EIS) divulgado esta terça-feira. A avaliação de 27 indicadores coloca o país numa posição de destaque no relatório com a “promoção” que resulta do desempenho na área da inovação. Mas nem tudo são boas notícias, há alguns indicadores onde o país ainda se encontra abaixo da média europeia. Numa perspectiva mais ambiciosa, para chegar ao pelotão da frente falta, por exemplo, reforçar a aposta das empresas e das parcerias entre o sector público e o privado na investigação e desenvolvimento (I&D).

