O teletrabalho "torna mais difusas as responsabilidades e menos escrutináveis as decisões"

O PÚBLICO começa hoje uma série de entrevistas dedicadas ao Portugal no pós-pandemia. José António Vieira da Silva, o ex-ministro do Trabalho, Solidariedade de Costa, fala sobre que desafios enfrentam as relações entre patrões e trabalhadores e quais as soluções possíveis para os cofres da Segurança Social perante uma crise económica com impacto negativo no emprego.

