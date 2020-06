Está confirmado. Precisamos de mais Faculdades de Medicina

De acordo com notícia publicada neste jornal, na sequência de despacho impresso em Diário da República, pela primeira vez em dez anos, as Faculdades de Medicina podem aumentar o número de vagas no próximo ano lectivo. O problema é que, sendo uma autorização em que o ministério da tutela faculta uma possibilidade e não uma definição de número de alunos, o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP), está contra. Começam por dizer que não foram consultados, o que o Professor Manuel Heitor, ministro com a responsabilidade do ensino superior, nega. Nem sei se, não tendo acontecido, essa consulta teria de existir em termos legais para lá da mera cordialidade institucional. Não me parece o mais importante.

Ripostaram também, os directores das Faculdades, que não valeria a pena formar mais médicos, nem as escassas dezenas a mais que o despacho propõe. Houve até quem tenha dito que estariam “a formar pessoas que iriam emigrar, ficar desempregadas, ou ser exploradas, escravizadas”. No entender do académico, sem desprimor para a qualidade intelectual de pessoa que muito estimo, a formação de médicos é diversa da de outros licenciados, sendo que esses, os não médicos, já poderão estar desempregados quando o desemprego médico é residual em termos mundiais ou ser explorados, coisa que já acontece aos médicos em Portugal mesmo sendo poucos, ou escravizados, situação que obviamente já pode acontecer a juristas, jornalistas ou afins.

Note-se que os médicos não poderão emigrar, embora aos candidatos a estudantes de medicina se imponha muitas vezes essa opção, porque não há vagas suficientes em Portugal e outros Países, nada visionários, “oferecem” formação médica a preços de ouro. Outro argumento foi de que “"o aumento do número de alunos, a verificar-se, iria naturalmente degradar a qualidade do ensino, sobretudo nas vertentes clínicas, dada a manifesta incapacidade de cumprir rácios aceitáveis”. Logo, se nem para mais uns quantos lugares há capacidade, fica evidente a necessidade de rapidamente se providenciar para o início de ensino privado ou cooperativo de medicina. O monopólio de Estado dá no que se vê.

A falta de médicos em Portugal é evidente e mais grave numas especialidades do que noutras. A pandemia em curso realçou as carências. Queremos mais ventiladores, mas talvez fosse bom começar por ter mais intensivistas e anestesistas. Há falta de médicos em todo o mundo e definir a formação apenas em função dos rácios de necessidade imediata no território nacional é condenar quem queira ser médico a ficar à espera do desaparecimento dos que já exercem. Também convirá que os médicos e as suas associações profissionais consigam que a remuneração não dependa da escassez de mão de obra, mas sim do reconhecimento do valor social e económico acrescentado pelos esculápios, dos riscos e das responsabilidades inerentes a ser médico.

O ministro deveria ter imposto e não apenas permitido o aumento de vagas. Mas o governo, devo reconhecer, foi brilhante. As Faculdades de Medicina e até a Ordem dos Médicos morderam e engoliram o isco. Falaram de mais. Ainda bem para todos nós. Ficou clara a necessidade de ir procurar outras soluções, nomeadamente no sector privado, para garantir que Portugal possa formar mais médicos.