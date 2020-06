Trabalhadores precários em casas sobrelotadas. O retrato dos novos infectados pelos autarcas da região de Lisboa

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista há um mês uma média diária de 250 novas infecções, com especial incidência em municípios da zona norte da Grande Lisboa. Para os autarcas destes concelhos, o aumento de casos é visto com preocupação, mas sem grandes alarmismos. Falam de casos dispersos no território, com algumas freguesias a concentrarem mais casos e, por isso, a inspirarem maior preocupação. Mas não identificam surtos nos seus territórios.

