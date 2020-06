Pedido de suspensão de executivos da EDP justificado com perigo de condicionarem testemunhas

O Ministério Público (MP) quer que três dos arguidos do inquérito do caso das rendas da energia – António Mexia, João Manso Neto e João Conceição – sejam suspensos de funções das respectivas empresas, os dois primeiros da comissão executiva da EDP e o último da REN, por considerar que a manutenção destes nos respectivos cargos implica um perigo de continuação da actividade criminosa e um perigo de perturbação do inquérito, nomeadamente por haver risco de condicionamento dos depoimentos testemunhas das duas empresas ou de destruição de documentos.

