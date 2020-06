Duas vítimas mortais em despiste de ambulância na A4

Duas pessoas morreram no despiste de uma ambulância de transporte de doentes dos Bombeiros Voluntários de Bragança. O acidente aconteceu na A4, na zona de Candemil, Amarante. Na sequência do despiste, a ambulância caiu do viaduto que estava a atravessar.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro do Norte, o alerta para o acidente foi dado pelas 11h55. Na ambulância seguiam o condutor e uma ocupante da viatura, que são as vítimas mortais do despiste ocorrido no sentido Vila Real-Amarante. Fonte dos Bombeiros Voluntários de Amarante, citada pela Lusa, refere que as vítimas têm, respectivamente, 60 (o condutor e membro da corporação de Bragança) e 68 anos.

No local encontram-se, além dos bombeiros de Amarante, a GNR e o INEM. Ao início da tarde o trânsito ainda se encontrava condicionado.