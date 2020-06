Covid-19: 63% dos casos registados na região de Lisboa. Norte não tinha tantas novas infecções desde 19 de Maio

Portugal regista, nesta segunda-feira, mais quatro mortes por covid-19, um aumento de 0,3%. No total, já 1534 morreram desde o início da epidemia. Há também a registar mais 259 pessoas infectadas, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 0,7% e que eleva para 39.392​ o número de total de casos identificados em Portugal desde Março. Destes novos casos, 63% são em Lisboa e Vale do Tejo (164 novos casos esta segunda-feira), onde também se registaram as mortes registadas nas últimas 24 horas. Estes dados foram disponibilizados esta segunda-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Os números da DGS dão conta de mais 17 pessoas internadas, para um total de 424, das quais 72 estão nos cuidados intensivos (mais três no que no dia anterior). Existem 1826 pessoas a aguardar relatórios laboratoriais e 30.855 a serem acompanhadas pelas autoridades de saúde.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, disse esta segunda-feira na habitual conferência para actualizar os números da epidemia que 96,6% dos casos activos encontram-se a recuperar no domicílio, enquanto 3,4% estão internados, 0,5% em unidades de cuidados intensivos e 2,9% em enfermaria.

Em Portugal, a taxa de letalidade global da doença é de 3,9% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 16,8%, avançou Lacerda Sales.

Recuperaram da infecção pelo vírus SARS-CoV-2 mais 172 pessoas, o que faz aumentar o número total de recuperados para 25.548​. Neste momento há 12.310 casos activos de infecção, depois de se subtrair o número de mortes e de pessoas recuperadas ao número total de casos confirmados.

Ainda que o Norte continue a ser a região que tem o maior número acumulado de casos e de mortes no país – ao todo, são 17.320 os registos de infecção (71 nas últimas vinte e quatro horas) e 814 mortes por covid-19 –, continua a ser em Lisboa e Vale do Tejo (que tem um total de 16.926 casos de infecção e 440 mortes) que se encontram o maior número de novos casos, com 164 dos 259 dos novos casos identificados esta segunda-feira, cerca de 63%. Todas as quatro mortes registadas nas últimas 24 horas pertencem também à região de Lisboa e Vale do Tejo. Destes 164 casos, 39 foram registados em Odivelas, 31 em Loures, 19 em Sintra, 15 foram registados em Lisboa, doze em Cascais, dez em Almada, oito na Amadora e seis em Vila Franca de Xira.

É de referir, no entanto, que desde 19 de Maio que não eram registados tantos novos casos na região Norte. Nesse dia foram registadas 81 novas infecções. Nesta segunda-feira, sessenta (81%) dos 71 novos casos a Norte foram registados em Cinfães, concelho que passou de 28 casos neste domingo para 88 nesta segunda-feira.

No Centro foram registados 14 novos casos, num total 4005 casos de infecção e 248 mortes. O Alentejo tem agora um total de 376 casos (dois novos nas últimas 24 horas) e duas mortes desde o início da pandemia. No Algarve foram registados oito novos casos de infecção desde o dia anterior, fazendo com que o total de casos suba para 529 e o número de mortes se mantenha em 15.

A situação epidemiológica nas ilhas mantém-se igual: a Madeira totaliza 92 casos e nenhuma morte e os Açores 144 casos e 15 mortes.

Na distribuição dos casos infectados por concelhos, Lisboa é o que regista o maior número de casos (3150), seguido por Sintra (2272), Loures (1654), Vila Nova de Gaia (1611), Amadora (1436), Porto (1414), Matosinhos (1292), Braga (1256), Gondomar (1093), Maia (950) e Odivelas (920).

Outros concelhos que registam um elevado número de casos são Cascais (802), Valongo (762), Guimarães (725), Ovar (681), Vila Franca de Xira (652), Oeiras (646), Coimbra (607), Almada (548), Seixal (542) e Santa Maria da Feira (498).

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 771 são mulheres e 763 homens. Das 1534 vítimas mortais, 1031 estavam acima dos 80 anos. O relatório dá ainda conta da morte de 296 pessoas que tinham entre 70 e 79 anos; 138 com idades entre os 60 e 69 anos, 49 pessoas entre os 50 e os 59 anos, e ainda 17 pessoas entre os 40 e os 49 anos. Há ainda a registar a morte de um homem que tinha entre 30 e 39 anos e de um homem e de uma mulher que tinham entre 20 e 29 anos.

Olhando para a caracterização demográfica dos casos confirmados é possível perceber que dos 39.392 casos confirmados, 5020 foram detectados em cidadãos acima dos 80 anos, 2895 em pessoas entre os 70 e os 79 anos, 4119 em pessoas entre os 60 e os 69 anos. A faixa etária mais afectada pela doença em Portugal são os cidadãos entre os 40 e os 49 anos (6597 casos, 33 nas últimas 24 horas), as pessoas entre os 50 e os 59 anos (6299, 18 nas últimas 24 horas) e aquele que têm entre 30 e 39 anos (6200 casos, 34 nas últimas 24 horas).

Há ainda a destacar os casos confirmados na faixa etária dos 20-29 anos (5657, 29 nas últimas 24 horas), nas pessoas entre os 10 e os 19 anos (1522, 18 desde este domingo) e na faixa etária dos 0 e dos nove anos (1052, 8 desde o dia anterior). No boletim da DGS constam ainda 31 casos cuja idade não é conhecida.

Até este domingo, Portugal tinha registado um total de 39.133 casos de infecção, 13.227 dos quais casos activos, 1530 mortes e 25.376 casos recuperados.