A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Rancho Folclórico da Sociedade Recreativa da Cabeça Veada - Oh meu amor de algum dia

Mendiga, Porto de Mós, de dentro da serra. Portugal é uma surpresa constante. Percebemos isso constantemente. Aqui entendemos que há um paraíso perto de tudo, mas ao mesmo tempo cheio de saberes e valores a desaparecer. Um espaço maravilhoso para se criar passeios de memória colectiva e tradição oral. Gravamos muito por aqui e a meio do dia entendi a riqueza sonora: ferreiros, alfaiates, a mulher que amassa o pão, a costureira cantadeira. As narrativas que ficam. Ao fim de um dia, ricos, lá dançaram para nós, com os carros a passar a montanha por trás e sem instrumentos. Só voz.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos