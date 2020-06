Vandalismo mau e vandalismo bom?

Nos últimos dias temos ouvido de tudo a propósito do derrube e/ou vandalização de estátuas que não agradam a alguns (jovens sobretudo, é só olhar para as fotografias das manifestações), desde uma antropóloga (!!!) que aprova o derrube (SIC, 12 de Junho) a uma jornalista que considera “uma estupidez” ter-se autorizado a estátua do Padre António Vieira, que ela considera “um acto de propaganda insultuosa no centro da cidade” (DN). Também registei vozes sensatas como a de Vítor Serrão (PÚBLICO).

A este propósito queria lembrar que, a 28 de Maio de 1974, um grupo de 23 artistas do Movimento Democrático de Artistas Plásticos (todos com pergaminhos antifascistas, fiquem descansados!) foi entregar um abaixo-assinado a um capitão de Abril, supostamente responsável pela cultura, e que se encontrava no Palácio Foz. Aí se escrevia que esse Movimento “não é partidário da destruição de obras de arte; ainda que símbolos condenáveis, deverão guardar-se como documentos históricos de uma política que não deve ser silenciada para jamais ser esquecida ou repetida.” (cito de uma cópia do original que, aliás, veio depois reproduzido no Expresso de 1 de Junho de 1974). O texto termina com o slogan “A arte fascista faz mal à vista!”. Assim, a estátua de Salazar, da autoria de Francisco Franco, foi simbolicamente coberta com um pano negro por esses mesmos artistas (ultimamente está guardada num armazém pertencente à Marinha). Tratou-se de um gesto justo e certeiro.

Depois da queda do Muro de Berlim, por exemplo em Budapeste, também as estátuas de Marx/Engels, Lenine, um marinheiro soviético e tantos outras (42 no total), oriundas das ruas da cidade, foram removidas do espaço público e colocadas num parque ajardinado nos arredores da cidade (Parque da Memória, Szoborpark), mas não destruídas. Considero, portanto, que não há vândalos bons e maus, todo o vandalismo de obras de arte é absolutamente condenável. Preservemos (criticamente, com certeza!) a memória e a história, não queiramos rasurar, nem branquear, nem negar o passado. As estátuas ajudam-nos nesse trabalho.

Teresa Seruya, Lisboa

Resíduos que contribuem ainda mais para a poluição

Numa análise a um estudo realizado para a população da Itália (cerca de 60,36 milhões) são necessárias, diariamente, para combater foco infeccioso do coronavírus - para além dos medicamentos que dispõem os hospitais - 37,5 milhões de máscaras por dia e 80 milhões de luvas, o que perfaz 410 toneladas de máscaras e 80 milhões de luvas (não se contabilizam as batas de protecção descartáveis). Isto representa 1240 de toneladas numa jornada de 24 horas. Num só país como Itália. Como se sabe o foco infeccioso está espalhado pelo globo. Se a pandemia se prolongar por muito tempo não sei o que será de nós. À pandemia do coronavírus segue-se, inevitavelmente, a indescritível pandemia do lixo.

António Cândido Miguéis, Vila Real