A violência dos motins de Estugarda pode ter tido origem nas restrições da covid-19, especulam especialistas

Um controlo de droga que a polícia de Estugarda tentou levar a cabo a um jovem alemão na noite de sábado, numa das praças centrais da cidade, levou a uma onda de violência contra a polícia e vandalismo que alastrou à principal rua comercial que deixou as autoridades atónitas.

Há 24 suspeitos principais, dos quais metade são alemães e outra metade de outros países: Portugal, Croácia, Bósnia, Irão, Iraque, Afeganistão e Somália, por exemplo, disse o vice-presidente da Polícia Thomas Berger, comentando que era “uma mistura colorida de todo o mundo” que se juntou no sábado à noite —​ terão estado envolvidas entre 400 e 500 pessoas.

A dimensão do grupo foi especialmente grande porque estava mais gente na rua do que o habitual por causa das restrições provocadas pela covid-19, com muitos adolescentes e jovens “ligados à cena das festas” na rua, com o encerramento de bares e discotecas.

Quando a polícia se aproximou do rapaz, centenas de pessoas saíram em sua defesa e começaram a atacar os polícias, atirando-lhes garrafas e pedras. A multidão foi depois partir montras numa das grandes ruas comerciais da cidade, roubando ainda algumas lojas.

Sete dos suspeitos foram já presentes a tribunal. Foram acusados de distúrbios, agressão com dano corporal grave, agressão a agentes da autoridade e furto. Um menor foi ainda acusado de tentativa de homicídio involuntário, porque agrediu um estudante, por este estar a criticar o vandalismo e a violência, dando-lhe pontapés na cabeça quando ele já estava no chão.

“Nunca houve algo deste género em Estugarda”, disse o chefe da Polícia da cidade, Franz Lutz, em conferência de imprensa, sublinhando a “dimensão sem precedentes de violência”.

Pelo menos 19 polícias ficaram feridos e 12 carros da polícia foram vandalizados; 40 lojas foram vandalizadas e nove assaltadas. As autoridades dizem que não houve motivação política e restringiram a venda e consumo de álcool em algumas zonas, prometendo ainda mais medidas.

O criminologista Christian Pfeiffer sublinhou ao diário Augsburger Allgemeine que as restrições em vigor no país por causa do SARS-CoV-2 podem estar na origem deste acontecimento sem precedentes, já que há “muitas pessoas que estão a ser prejudicadas pelo coronavírus”, e há muita “raiva acumulada”. O especialista e antigo ministro da justiça do estado federado da Baixa Saxónia Christian Pfeiffer concluiu: “As pessoas quando estão fechadas ficam mais agressivas.”

Prédios em quarentena

Isto acontece quando a transmissão do vírus SARS-CoV-2 está a subir e o R0, indicador de quantas pessoas em média são contagiadas por uma infectada, a oscilar entre 2 e 3, ou seja, cada infectado transmite o vírus a duas ou três pessoas em média.

Mas as autoridades de saúde dizem que o motivo para esta subida são surtos localizados, e há uma série de medidas em curso para os controlar, incluindo complexos de apartamentos inteiros em quarentena em duas cidades.

O Instituto Robert Koch, responsável pelo acompanhamento da pandemia na Alemanha, sublinha que o índice é “muito sensível a mudanças de curto prazo no número de casos”, e que o facto de estar tão alto está “sobretudo relacionado com surtos locais”, que se têm desenvolvido nas duas últimas semanas.

As regiões de Gütersloh e Warendorf, no estado federado da Renânia do Norte-Vestfália, conhecido pela concentração de empresas, estão especialmente afectadas, assim como a zona de Neukölln, em Berlim.

Em Gütersloh e Warendorf, a origem do surto está uma fábrica de processamento de carne: mais de 1000 trabalhadores da empresa Tönnies ficaram infectados com o SARS-CoV-2 na primeira, e 110 na segunda. Todos os trabalhadores (7000 em Gütersloh, 300 em Warendorf) estão isolados em quarentena, e as autoridades pediram o mesmo a quem partilhe casa com eles.

Esta não é a primeira vez que fábricas de processamento de carne estão na origem de surtos, nem na Alemanha nem noutros países.

Na cidade de Berlim assim como em Göttingen há outro tipo de quarentena: de complexos de apartamentos inteiros em isolamento.

Em Göttingen, as autoridades ordenaram, na semana passada, a quarentena do bloco, e 120 dos moradores tiveram entretanto resultados positivos ao teste para o coronavírus. A maioria dos 700 moradores cumpriu a ordem, mas 200 tentaram sair, atirando pedras, pneus e um computador contra a polícia, conta a emissora Deutsche Welle. Esta, pelo seu lado, usou gás lacrimogéneo contra quem tentava sair.

Muitos têm sublinhado que o complexo não tem condições para todos os seus habitantes, muitos dos quais são do Kosovo. E há quem diga que o outro prédio em quarentena —​ em Neukölln, uma das maiores e mais pobres divisões administrativas de Berlim —​ tem também um elemento de discriminação de ciganos, já que muitas das famílias que lá vivem são ciganas. Esse prédio é um dos sete locais em Neukölln onde se registaram 85 casos positivos, e há centenas de testes com resultados pendentes.

Ainda não se tem a certeza da origem deste surto; para já as autoridades estão a investigar a possibilidade de ter sido um pastor numa cerimónia religiosa.