Após vitória eleitoral sem oposição, Presidente sérvio vai falar do Kosovo com Putin e Trump

O Partido Progressista (SNS), do Presidente conservador Aleksandar Vucic, venceu confortavelmente as legislativas de domingo na Sérvia, com um resultado acima de 60% dos votos. A eleição foi boicotada pelos principais partidos da oposição, que acusam Vucic de práticas antidemocráticas, e, por isso, o triunfo, mais do que esperado, pode passar rapidamente para segundo plano, face à importante semana de negociações sobre o Kosovo, com encontros agendados entre o líder sérvio e representantes dos Estados Unidos, da Rússia e da União Europeia.

Continuar a ler