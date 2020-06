Advogado que albergou Queiroz deixa de representar Flávio Bolsonaro

O advogado Frederick Wassef deixou de representar o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do Presidente brasileiro, no caso que investiga o desvio de dinheiro público quando este era deputado estadual no Rio de Janeiro. Foi na casa de Wassef que foi detido na semana passada o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, que é uma peça fundamental nas investigações.

O anúncio foi feito pelo próprio Wassef, embora a TV Globo tenha dito que a iniciativa da demissão partiu da família presidencial. Em entrevista à CNN Brasil, o advogado disse que Flávio Bolsonaro não queria aceitar a sua saída, mas que o fez para não prejudicar o Presidente. “Flávio Bolsonaro não quis aceitar, pediu que eu ficasse, pediu, relutou e eu falei: ‘Flávio, eu não vou me permitir ser usado para prejudicar o seu pai, Presidente do Brasil, e te prejudicar’”, relatou Wassef.

Esta segunda-feira, Flávio Bolsonaro disse ter contratado o advogado Rodrigo Roca para o representar no caso das “rachadinhas”. Roca foi advogado do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso desde 2016 depois de ter sido condenado em inúmeros casos de corrupção no âmbito da Lava-Jato.

O actual senador deixou elogios à “lealdade e competência” de Wassef e sublinhou que o advogado saiu por iniciativa própria e contra a sua vontade. Porém, o advogado tornara-se incómodo para a defesa de Flávio depois de Queiroz ter sido encontrado pela polícia numa propriedade em Atibaia, no interior do estado de São Paulo, pertencente a Wassef.

O ex-assessor era procurado há vários meses, desde que se tornou pública uma investigação a um alegado esquema de funcionários fantasma no gabinete de Flávio Bolsonaro quando estava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Foram identificadas movimentações suspeitas de dinheiro feitas por Queiroz que, de acordo com os investigadores, sugerem a existência de uma “rachadinha” – uma prática comum, mas ilegal, em que funcionários do gabinete de um deputado são coagidos a transferir o seu salário para contas próximas do político.

Com o cerco a apertar, a estratégia dos Bolsonaro para controlar os danos da detenção de Queiroz passa por descartar Wassef e deixá-lo responder sozinho pela detenção do antigo assessor. O advogado negou ter albergado Queiroz e diz que tudo não passa de uma armadilha para visar o Presidente. “Nunca telefonei para Queiroz, nunca troquei mensagem com Queiroz nem com ninguém de sua família”, garantiu em entrevista à Folha de São Paulo.

Wassef não era apenas advogado de Flávio, mas também um amigo de Bolsonaro, de quem diz ter sido um dos primeiros a incentivar a sua candidatura à presidência. Foi também responsável pela nomeação do actual secretário-executivo das Comunicações do Governo, Fábio Wajngarten, lembra a Folha.