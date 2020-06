Trump e a normalização do ódio na política

Numa notável entrevista ao PÚBLICO, Lawrence Douglas, professor de Direito na Universidade de Amherst, avisava ser impossível acreditar que Donald Trump reconheça uma derrota nas próximas presidenciais americanas. Para quem conhece, mesmo ao de leve, a solidez da democracia dos Estados Unidos, esta declaração soa, ao mesmo tempo, estranha e assustadora. Estranha porque nos obriga a enterrar a ideia de solidez que temos das instituições democráticas até em países referenciais como os Estados Unidos; assustadora porque nos obriga a reflectir com mais atenção sobre os perigos elencados esta semana no Ponto de Vista de Jorge Almeida Fernandes: “As eleições americanas definirão a nossa época”, para o bem ou para o mal.

Vamos deixar de lado os perigos que a América sectária e inimiga do multilateralismo de Trump colocou e pode colocar na ordem mundial. Questionemos apenas os danos que uma eventual reeleição de Trump colocaria na ideia de democracia que nos habituámos a cultivar e partilhar. E façamo-lo com base numa tese que o actual Presidente tem reproduzido até à exaustão e que voltou a exprimir no comício de Tulsa este sábado: a de que ele, o seu partido ou os seus apoiantes são uma facção em luta feroz contra inimigos externos. Queixando-se dos (tímidos) protestos contra o comício, Trump vociferou: “A nossa gente não é tão violenta como eles, mas, caso fosse, seria um dia terrível, terrível para o outro lado”. Não é apenas desespero com as sondagens: a recusa do compromisso ou de um limiar mínimo de tolerância democrática é mesmo uma forma de fazer política.

As campanhas eleitorais em democracia não costumam dar origem a episódios fraternos nem a momentos de paz celestial. Pelo contrário, incorporam nas suas dinâmicas um combate que mobiliza azedume, violência verbal e condenação – principalmente nos Estados Unidos. O que está a acontecer com Donald Trump, porém, vai muito para lá dessa agressividade habitual. Porque aniquila o debate e instiga o espírito de guerra. Nessa mobilização tribal, não há lugar para a razão nem para a necessidade de preservar uma base mínima de compromisso capaz de construir pontes entre vencedores e vencidos no dia a seguir à eleição.

O que torna mais fácil de perceber o grave aviso de Lawrence Douglas: teremos um problema na América e no Mundo se Trump ganhar, e teremos um problema se Trump perder. Quando tudo o que corre mal é culpa de acções de terroristas e de outros inimigos, sejam democratas, jornalistas ou chineses, a disputa eleitoral democrática resvala para o clima de ódio comum a uma guerra civil. A nódoa de Trump não se vai apagar tão cedo, mesmo que a sua derrota seja, ao menos, um princípio de esperança para o futuro.