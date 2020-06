“Lisboa e Madrid pensam que nós vivemos como se fossemos dois países, mas nós vivemos como um só povo”

Com as fronteiras terrestres de Portugal fechadas há mais de três meses, ouvimos como a situação afecta particularmente as relações entre o norte do país e a Galiza. Neste P24 estamos à conversa a Alcaldesa de Tomiño, Sandra González, e com a provedora da cidadania transfronteiriça de Vila Nova de Cerveira, Maria de Lurdes Cunha. Uma figura única no panorama das eurocidades, partilhada também com a provedora de Tomiño, Zara Pousa.

