Autarca de Reguengos de Monsaraz receia uma “explosão” de infectados com a covid-19

Entre domingo e esta segunda-feira foram realizadas centenas de testes na comunidade de Reguengos de Monsaraz para que se possa ter uma real dimensão do surto da pandemia com a Covid-19 que teve origem, nos últimos dias, no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS). Já estão 63 confirmados.

O presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, admite que possa haver uma “explosão” de casos positivos quando forem conhecidos os resultados das centenas de testes que já foram efectuados. Em paralelo, decorre uma investigação que procura apurar em que medida as funcionárias do lar da fundação tiveram contacto com outras instituições de apoio à 3ª idade do concelho.

O director do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, Jorge Ribeiro, anunciou em comunicado que foi determinado pela Administração Regional de Saúde (A.R.S.) o encerramento dos Jardins de Infância e a suspensão das actividades lectivas do pré-escolar e a reorganização das aulas do 12° ano.

Entretanto, o autarca alentejano tem referido que o reforço das medidas de confinamento poderão vir a implicar o “encerramento de estabelecimentos comerciais, como restaurantes e bares.”

Também os atendimentos presenciais nas autarquias estão a ser avaliados. Em princípio irão fechar.

José Calixto referiu que, neste momento, os serviços de Protecção Civil Municipal estão confrontados com a “exaustão” e os casos positivos entre os funcionários do lar, que obrigam a recorrer ao apoio de voluntários, apoio esse que só estará disponível na próxima quarta ou quinta-feira, espaço de tempo que considera “crítico”. O autarca conta com o apoio logístico dos militares a quem foi feito um apelo nesse sentido e que teve resposta pronta. Seis militares do Exército estão, desde este domingo, a apoiar o o lar. A equipa é composta por um médico, um enfermeiro, um socorrista e três militares para apoio, provenientes do Centro de Saúde Militar de Évora e do Regimento de Cavalaria n.º 3.

Este pedido, para apoio logístico, de saúde e avaliação de processo de desinfecção das instalações do lar, foi solicitado pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil ao Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Até às 12h desta segunda-feira estão confirmados 17 funcionários e 45 utentes infectados com o vírus da covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz. Na comunidade já foram identificados três casos positivos, o que faz recear um aumento no número de pessoas com o vírus.

Com excepção de um único caso que ficou internado em enfermaria, no Hospital do Espírito Santo, em Évora, todos os utentes que testaram positivo encontram-se em residências de familiares ou na instituição onde ocorreu o surto.

Devido a esta situação, vários são já os lares da região que estão a fechar portas a visitas, de forma a proteger os seus utentes.

A Autoridade de Saúde Pública “não considera”, neste momento, que possa ser necessário a instalação de cerco sanitário, referiu a câmara de Reguengos de Monsaraz no seu último comunicado divulgado na noite deste domingo, contrariando assim “alguns boatos que apontam em sentido contrário”, conclui a autarquia.