A depressão mata sempre

A notícia da morte do actor Pedro Lima terá, presumo, ecoado em todos nós seja de que forma for: a uns mais profundamente e a outros, menos chegados, terá ocorrido apenas a expressão “que estranho… parecia tudo tão bem”. Se até os seus amigos e colegas chegados parecem surpreendidos…

Foi isso que levou que a minha irmã, desde o outro lado do oceano, tenha recorrido ao grupo de WhatsApp dos irmãos para me perguntar, directamente e em forma de lista, quais os sinais e sintomas de depressão. Depois de o fazer recebo a resposta “mas isso é tão genérico”. E daí nasceu não só uma discussão interessante como a certeza de que esta é a crónica que preciso de escrever.

Não, os sintomas da depressão não são genéricos, os sintomas da depressão são bem concretos, bem dolorosos e levam-nos a um lugar bem escuro. O problema é que os sintomas de depressão passaram a ser entendidos como “isso é normal”, “é uma fase”, “precisas de descansar”, “tens de arranjar tempo para ti” e por aí fora num sem fim de soluções mágicas que todos os outros parecem ter para se apressar a retirar-nos de estados que (os) incomodam.

É então que aprendemos, porque estar triste é ser fraco, ter vontade de ficar na cama é ser desistente, porque chorar é perda de tempo, aprendemos a disfarçar, a não ligar, a engolir e sufocar, em silêncio, mas de sorriso na cara.

Como posso aceitar que me continuem a chegar à consulta adultos que, num ato de impulsividade procuraram ajuda, mas que repitam durante toda a sessão “sei que é um disparate, que tenho tudo para ser feliz, que há outros bem piores”. Não. Não, não e não. Mil vezes não. Se o que sinto me sufoca, se o que sinto me estrangula, se acordar é pesado e o futuro não faz sentido então não, não há ninguém pior do que eu e que raios de conversa essa da comparação de quanto pior é pior.

É função de todos nós vencer o medo de perguntar o que se passa, deixar cair a hesitação de olhar com olhos de quem se preocupa, passar a ser detectives competentes de sinais de que o sorriso do outro esconde uma dor dilacerante, sonhar em conjunto para ver até onde o outro está a conseguir ver o seu horizonte, ultrapassar a pequenez de pensamento de que pedir ajuda é sinal de fraqueza. O trio mais conhecido da psicologia, os pensamentos, sentimentos e comportamentos, envolvem-se numa dança frenética e descendente quando estamos deprimidos: retiram-nos o ânimo, a motivação, o interesse pelo que antes nos movia, distorcem a forma como nos vemos, tornam o futuro escuro e enevoado.

A terapia contribui para essa restruturação: identificar e romper padrões de pensamentos negativos acerca de nós, do mundo e do futuro. A terapia muda a música e convida a uma dança diferente e ascendente.

A depressão mata sempre. Quando não mata de uma falésia mata a alma, mata as conquistas, mata as relações. Quando a depressão não mata de uma falésia mata de forma igualmente dolorosa: que pior morte é estar morto enquanto se está vivo.

Linhas de Apoio e de Prevenção do Suicídio em Portugal SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) 21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 Telefone da Amizade

22 832 35 35 Escutar - Voz de Apoio Gaia

22 550 60 70 SOS Estudante (20h às 1h)

969 554 545 Vozes Amigas de Esperança (20h às 23h)

22 208 07 07 Centro Internet Segura

800 21 90 90 Conversa Amiga

808 237 327

210 027 159 Telefone da Esperança

222 030 707