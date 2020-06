Ryanair retoma 37 rotas em Faro e promete voos desde 20 euros

Depois de ter confirmado “mais de 120 rotas” para Portugal no Verão, a Ryanair anuncia agora “37 rotas desde/para Faro a partir de 1 de Julho”. Segundo comunicado da empresa, “algumas rotas seleccionadas estarão disponíveis” a partir desta terça-feira.

“O Aeroporto de Faro recebe com entusiasmo a retoma da operação da Ryanair para o Algarve, quase integral a partir do dia 1 de Julho”, diz o director daquela estrutura aeroportuária, Alberto Mota Borges, citado no comunicado. “Este início de operação tão substancial no Algarve resulta da confiança da companhia aérea nas entidades da região na prevenção e monitorização da covid-19”, acrescenta ainda o responsável, salientando que “as medidas de higiene e protecção implementadas” no aeroporto “asseguram a tão desejada retoma das ligações aéreas” para a região.

No site surgem já muitos destinos possíveis de e para Faro, na sua maioria a partir da Alemanha e do Reino Unido. Mas na listagem aparecem também Áustria, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Países Baixos, Polónia e Suécia, além do doméstico Faro-Porto.

“Portugal aguarda a chegada de visitantes estrangeiros”, lê-se no comunicado, onde também se anuncia um regresso às promoções habituais pré-pandemia: “Lugares a partir de 19,99 euros” para viajar até “final de Setembro”. A empresa não indica mais detalhes sobre a promoção, que não parece ainda visível no site. Num comunicado anterior, a Ryanair lançava também uma campanha mas o preço base era de 39,99 euros (anunciada no site, a par de outra com preços desde 24,99 euros).

Segundo a Ryanair, a promoção de “retoma” de voos estará disponível “até à meia-noite de quinta-feira”, dia 25 de Junho.