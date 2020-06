No Ponto: Bolinhos de amêndoa e figo (São Brás de Alportel)

Na pastelaria Dofir, em São Brás de Alportel, podemos conhecer Fernanda Veiga, que trabalha com primor os habituais ingredientes usados no Algarve para fazer doces, a amêndoa e o figo seco. Os bolinhos que aqui destacamos são muito simples, mas deliciosos. Ora só de amêndoa, ora de amêndoa, figo e chocolate em pó, estes doces não têm farinha e são por isso adequados para celíacos.

A qualidade dos bolinhos está em grande parte nos ingredientes. É uma regra universal da cozinha: começa-se com bons ingredientes e depois é apenas preciso não os estragar. Marque no seu mapa esta pastelaria de São Brás de Alportel e passe por lá neste Verão, quando for ao Algarve.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, “os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal”. A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

