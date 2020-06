Algarve: resort VidaMar reabre perto da praia dos Salgados

O VidaMar Resort Hotel Algarve reabre portas a 1 de Julho, com o certificado de qualidade Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.

Com a proximidade da reserva natural da Lagoa dos Salgados e a Praia dos Salgados, o VidaMar Resort aposta férias familiares. Nesta primeira fase de reabertura, o hotel implementou medidas de higienização e desinfecção para que “os serviços e espaços do hotel estejam de acordo com os requisitos do Turismo de Portugal”, como citado em comunicado.

Para reforçar estas medidas, “o pequeno-almoço continental funcionará em regime de room service com horário pré-seleccionado, num serviço com caixas ecológicas descartáveis”. Já durante o almoço, o restaurante Sunset estará aberto, disponibilizando serviço de comidas e bebidas à volta da piscina.

O restaurante Ocean é também uma opção, que providenciará “deliciosas opções para o jantar, com serviço buffet e em regime de turnos” ou o restaurante Primadonna que “se encontrará aberto em regime de take-away em pré-encomenda quer ao almoço, quer ao jantar”.

Para os adultos, o descanso e a descontracção podem ser complementados com uma ida ao Marclub, um espaço exclusivo com piscina aquecida de água salgada que estará também aberto, com as devidas restrições e medidas de higiene e segurança. Os mais pequenos poderão usufruir do VidaClub, com jogos e workshops, assim como espectáculos didácticos à noite, duas vezes por semana, respeitando-se as restrições de lotação máxima.

Alguns serviços adicionais do VidaMar, tais como o cabeleireiro e a loja/minimercado, estarão também em em funcionamento, em regime de pré-agendamento e com restrições de lotação.

O hotel promete como promoção de reabertura preços com descontos até 30%.