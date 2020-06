Lesados do papel comercial do BES receberam a última prestação

Seis anos depois da queda do Banco Espírito Santo (BES), os lesados do papel comercial emitido pelas empresas ESI e Rio Forte, do mesmo grupo Espírito, acabam de receber a última tranche do pagamento acordado com o Governo, que antecipou (directamente e através de garantias) o financiamento de 230 milhões de euros, de um total de 430 milhões de euros aplicados naquelas empresas.

O pagamento da terceira tranche, no montante de 76,2 milhões de euros, foi avançada pelo Jornal Económico, e confirmada ao PÚBLICO por fonte oficial da Patris Investimentos, a sociedade que gere o Fundo de Recuperação de Créditos –INQ Papel Comercial ESI e Rio Forte, criado para pagar parte dos créditos, até 230 milhões de euros, ou mais, se o fundo conseguir recuperar mais dinheiro no âmbito da liquidação das empresas envolvidas.

Estão em causa 1880 lesados, muitos deles com praticamente todas as suas poupanças aplicadas naqueles produtos financeiros, e que, assim, conseguiram recuperar 75% do valor investido, num máximo de 250 mil euros, se tiverem feito aplicações até 500 mil euros. No caso dos investimentos acima deste valor, puderam recuperar 50% do montante.

Depois de quatro anos de intensas negociações, que envolveram o Governo, o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e a associação de representantes dos lesados, foi possível chegar a um acordo que permitiu o pagamento de 120 milhões de euros em 2018, e as restantes duas tranches de 76,2 milhões de euros em 2019 e 2020.

António Costa, que durante a campanha eleitoral de 2015 prometeu empenhar-se em encontrar uma solução para estes lesados, acabou por ser determinante no mecanismo encontrado, que passou pela constituição de um fundo de recuperação de créditos, que procurará recuperar os créditos dos clientes, e assim, pagar ao Estado. Se o fundo recuperar um valor superior aos 230 milhões de euros, haverá uma distribuição pelos lesados.