Espanha prepara futebol com adeptos a festejarem golos sentados

Por enquanto é ainda um esboço, mas é também um primeiro documento do que pode vir a ser o futebol de novo com público nas bancadas. Em Espanha, ficou nesta segunda-feira a conhecer-se aquilo que está a ser pensado para permitir o regresso dos espectadores aos estádios. E são muitas as regras a cumprir.

Com a expectativa de que, ainda esta temporada, possam ser disputados jogos com assistência nos estádios espanhóis, a Liga do país vizinho já elencou algumas das exigências a fazer a quem quiser apoiar as suas equipas presencialmente. Medir a temperatura a cada espectador antes que este aceda às bancadas, determinar horas específicas de chegada dos adeptos aos recintos ou exigir uma pré-inscrição a quem quiser ver as partidas ao vivo são algumas das medidas equacionadas para que as bancadas deixem de estar vazias.

Ainda à espera do consentimento das autoridades sanitárias para que o futebol possa voltar a ter público nos estádios, a Liga espanhola, cujo regresso ocorreu no dia 11 deste mês, com um derby andaluz ganho pelo Sevilha, preparou um protocolo que permite avançar com esta medida assim que surja a “luz verde”.

Tudo deverá começar com uma pré-inscrição dos adeptos que estejam dispostos a sujeitar-se às condições que venham a ser impostas para o regresso do público aos estádios. Este primeiro passo permitirá a cada clube gerir da melhor forma a distribuição das entradas.

Evitar ajuntamentos

A pré-inscrição será feita através de uma aplicação desenvolvida pela própria Liga espanhola e através da qual os adeptos darão alguns dados de contacto seus. Para além disso, deverão descarregar um documento no qual serão explicadas as obrigações a que ficam sujeitos, bem como as recomendações que devem cumprir.

Já nos dias dos jogos, e para aqueles que receberem autorização, serão fixados vários horários para a sua chegada ao estádio, com intervalos bem definidos, para evitar grandes aglomerações. A entrada no recinto deverá ser feita por grupos, pela mesma razão.

Antes de aceder ao seu lugar, a cada pessoa será medida a temperatura corporal numa zona específica. Se registar um valor acima dos 37,5º, terá que aguardar dez minutos para que se repita o procedimento. No caso de a situação persistir essa pessoa não poderá entrar no estádio.

Após terem ultrapassado este primeiro controlo, os adeptos serão encaminhados para o recinto em corredores criados especificamente para o efeito e destinados a impedir a dispersão das pessoas.

Já no interior do estádio, o protocolo determina que será obrigatório o uso de máscara e cada indivíduo deverá permanecer sentado no assento que lhe for destinado durante todo o encontro, respeitando a distância de 1,5m de segurança para os restantes elementos do público presentes.

Consigo poderão levar, para além do cachecol do seu clube, água, uma vez que os pontos de venda no interior dos estádios e habitualmente abertos durante os jogos estarão encerrados.