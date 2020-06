Conceição diz que FC Porto “tem de ter mais penáltis” e “criar 15 ou 20 oportunidades” para marcar

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, apontou que o penálti falhado por Zé Luís no jogo frente ao Desportivo das Aves, no qual os “dragões” não foram além de um empate a zero, não criou um problema interno no plantel. E considerou que a equipa precisa de produzir mais.

“Temos de ter mais penáltis para fazer golos, temos de criar mais lances na área, temos de criar 15/20 oportunidades para marcar golos. Temos de fazer mais disso para ganhar (...) nos últimos três jogos, fizemos cerca de 70 remates e a verdade é que não conseguimos materializar a dinâmica. Cabe-nos a nós criar ainda mais oportunidades”, disparou, nesta segunda-feira.

E acrescentou, sobre Zé Luís: “Tudo é definido para que, na altura, os jogadores saibam o que fazer. Depois, dentro do campo, se um estava destinado a marcar e outro sente-se confiante não há troca de bola. O Zé Luís bateu o penálti e a equipa do FC Porto falhou o penálti”.

Na antevisão do jogo frente ao Boavista (terça-feira, 21h15), o treinador assumiu que uma eventual perda de liderança do campeonato para o Benfica pode ser um problema, numa fase em que faltam sete jogos para o final da I Liga.

“Não tenho a menor dúvida de que é um risco perder agora a liderança para o rival. Todos os jogos acabam por ter o seu peso e mais ainda quando não há tanto tempo para recuperar pontos perdidos. A intenção é dependermos sempre de nós”, explicou.

Sobre o derby portuense, Conceição lembrou a necessidade de “contornar as dificuldades” para que a equipa consiga alcançar o título de campeão nacional. “Espero que o FC Porto seja competente e consiga ganhar o jogo. O adversário tem vindo de bons resultados e se não é a melhor é das melhores defesas fora, mas são dificuldades que temos de contornar se queremos ser campeões”.