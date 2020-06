Os Globos de Ouro vão ser no dia em que os Óscares iam ser

Há uma semana, foi anunciado que a cerimónia dos Óscares iria ser adiada dois meses, de 28 de Fevereiro para 25 de Abril. Agora, os Globos de Ouro, os prémios da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, anunciaram que irão decorrer no dia 28 de Fevereiro, o dia para o qual os Óscares estavam originalmente marcados. Isto tudo devido à pandemia de covid-19.

O anúncio foi feito esta segunda-feira no Twitter, na conta oficial destes prémios que, tradicionalmente, decorreriam no primeiro domingo de Janeiro. A apresentar a 78.ª cerimónia dos Globos de Ouro estará, pela quarta vez, a dupla de Amy Poehler e Tina Fey, e decorrerão em directo do hotel The Beverly Hilton, em Beverly Hills. A data de ser quase dois meses antes dos Óscares poderá influenciar a forma como as votações dos prémios da Academia decorrem, já que estas só começam a 5 de Março.

Segundo a Variety, que cita um comunicado da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, nas próximas semanas a organização dará notícias sobre que séries e filmes americanos e internacionais poderão ser nomeados, e em que moldes, em termos de datas de estreia.