Anticorpos contra o coronavírus parecem não ser duradouros

São muitas as questões em torno do coronavírus SARS-CoV-2 e muitas delas estão intimamente ligadas com os anticorpos. Foquemo-nos numa delas: será que os anticorpos contra o vírus são duradouros? Estudos publicados recentemente tentam responder a essa questão. Numa dessas investigações – ainda preliminar – refere-se que é improvável que sejam produzidos anticorpos duradouros contra a infecção. Noutro assinala-se que os infectados assintomáticos podem perder anticorpos de forma mais rápida e ter assim uma resposta imunitária mais fraca ao vírus do que os sintomáticos. Nenhum dos estudos conclui, para já, que uma pessoa pode ser reinfectada com o vírus. Apesar de alguns destes resultados serem consonantes com outros estudos, especialistas pedem que se tenha cautela quanto às interpretações destes trabalhos e afirmam que é necessária mais investigação.

Uma equipa de cientistas da Universidade de Wuhan (na China) e do Núcleo Médico da Universidade do Texas (EUA) explorou a presença dos anticorpos IgG em quatro grupos de indivíduos em Wuhan – 1470 doentes hospitalizados com covid-19, 3832 profissionais de saúde, 19.555 de outros trabalhadores e 1616 de outros doentes admitidos em hospitais. Normalmente, os IgG aparecem na segunda semana após a infecção e continuam a manter-se durante mais tempo (meses ou anos) dependendo do tipo de vírus.

Resultado: observou-se que 89,8% dos doentes com covid-19 desenvolveram esses anticorpos e cerca de 1% a 5% dos indivíduos de cada um dos outros grupos também possuíam esses anticorpos. Quanto aos anticorpos IgM (que aparecem mais no início da infecção e não são tão específicos, acabando por dar lugar aos IgG), 31,4% dos doentes com covid-19 possuíam-nos e entre 1,5% a 0,2% em cada um dos outros grupos.

Como poucos profissionais de saúde tinham anticorpos IgG contra o SARS-CoV-2 (só 4%) e se supõe que muitos deles tenham estado infectados, a equipa sugere que muitos destes profissionais tenham já perdido imunidade. Conclui-se então no artigo ainda só disponibilizado num repositório de biomedicina de acesso aberto (o medRxiv) que “é improvável que as pessoas produzam anticorpos protectores de longa duração contra o vírus”.

Maria João Amorim, virologista do Instituto Gulbenkian de Ciência e que não fez parte do estudo, refere que são necessários mais dados para se tirar esta conclusão. Afinal, parte-se do pressuposto de que mais pessoas estiveram expostas ao vírus e que tenham perdido imunidade. “Acho que precisamos de mais estudos e não se pode partir desse pressuposto”, assinala ao PÚBLICO.

A própria equipa também refere que este estudo tem limitações, como a falta de dados de longa duração de doentes com covid-19 recuperados e dos anticorpos. “No geral, estes resultados são interessantes, mas é necessária mais investigação que siga um grande número de pessoas ao longo do tempo. Apenas a partir daí iremos saber de forma clara quantas pessoas produzem anticorpos quando ficam infectadas com coronavírus e durante quanto tempo”, afirmou à revista Newsweek Daniel Davis, professor de imunologia na Universidade de Manchester (no Reino Unido) e que não participou no trabalho.

Imunidade inata e específica

Já num estudo publicado na revista científica Nature Medicine mediu-se a quantidade de anticorpos em 37 pessoas infectadas com o SARS-CoV-2 com sintomas e 37 pessoas infectadas assintomáticas. Todos os infectados eram do distrito de Wanzhou, na China. Verificou-se que a grande maioria dos indivíduos desenvolveu anticorpos. Contudo, os níveis de anticorpos IgG eram “consideravelmente mais baixos” no grupo dos assintomáticos do que nos sintomáticos durante a fase aguda da infecção (quando o vírus pode ser detectado no tracto respiratório).

Oito semanas depois de terem saído do hospital, os níveis de anticorpos neutralizantes diminuíram em 81,1% dos assintomáticos e em 62,2% dos sintomáticos. “Isto sugere que os doentes assintomáticos possam ter uma resposta imunitária mais fraca à infecção do SARS-CoV-2”, referem os autores num resumo sobre o trabalho, que incluem cientistas de diferentes instituições da cidade chinesa de Chongqing. A equipa realça ainda que estes resultados chamam a atenção para os potenciais riscos dos “passaportes de imunidade” e que se deve continuar a fazer testes, bem como outras intervenções de saúde pública. Também se alerta para a necessidade de outros estudos que apoiem estes resultados.

Num comentário a este estudo, Maria João Amorim começa por dizer que já se tem vindo a verificar que as pessoas que tiveram uma forma mais severa da covid-19 parecem desenvolver mais anticorpos do que as pessoas que tiveram uma forma menos grave. “Isto parece estar bem assente, o que não quer dizer que [mesma forma grave da doença] sejam anticorpos suficientes”, nota. Contudo, quanto ao facto de os anticorpos diminuírem depois de dois meses, considera: “São precisos mais estudos.”

Mesmo assim, quanto à duração da imunidade dos coronavírus, a virologista refere que numa outra investigação se verificou que para outros coronavírus que nos infectam – o 229E, o OC43, o NL63 e o HKU1 – os anticorpos são de curta duração e que a partir de 12 meses as pessoas podem voltar a ser infectadas. Quanto aos coronavírus SARS-CoV-1 e ao MERS-CoV já se observou que há uma diminuição de anticorpos em 18 meses. Mas há outros factores a serem considerados, como destaca a cientista: “Em qualquer um destes casos não há qualquer tipo de reinfecção reportada, porque o SARS-CoV-1 desapareceu e o MERS ocorre muito esporadicamente. Não sabemos se as pessoas podem ser reinfectadas ou não.”

Maria João Amorim alerta ainda que, além da resposta imunitária específica só para um certo agente patogénico, existe também a resposta imunitária inata, que não é específica para um determinado agente patogénico e se monta uma resposta que não ataca só aquele agente. Já a resposta imunitária específica é composta pelos anticorpos (que são produzidos pelas células imunitárias linfócitos B e conseguem impedir que um determinado agente patogénico entre no corpo e a infecção se desenvolva) e pelos linfócitos T. “O facto de as pessoas não terem sintomas pode significar que a resposta não específica, a inata, foi suficientemente boa para parar a infecção no seu início. Também não sabemos o tipo de resposta dos linfócitos T que estas pessoas desenvolveram”, indica. “É tudo bastante complexo e não é por ter [só] mais anticorpos que vai ter uma resposta imunitária melhor ou pior.”

A busca para se saber se a imunidade é realmente de curta (ou não) duração continuará. Afinal, se o for pode haver a possibilidade de a pessoa voltar a ser infectada (mesmo que seja uma infecção menor) e de infectar. “É por isso que é preciso ter cuidado, continuar a ter as normas de distanciamento social e usar máscara”, nota Maria João Amorim.