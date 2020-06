Memória e alquimia dos antepassados em Nós somos, de Meta_ (Mariana Bragada)

Chama-se Mariana Bragada, nasceu em Bragança (em 1997) e foi lá que gravou este videoclipe, o segundo do seu disco de estreia, o EP Mónada, lançado em 2019. Assina-o como Meta_, nome que escolheu para o seu trabalho artístico e com o qual tem vindo a apresentar-se desde 2018 em diversos palcos e festivais, como o TEDxPorto, o Bons Sons, o Um ao Molhe ou o SofarSounds (este em Madrid, Porto e Coimbra). Com cinco temas (Mónada, Saudade, Noite e dia, Nós somos e Parabéns (outro)), o EP teve como primeiro single e videoclipe Saudade, lançado em Setembro de 2019.

O segundo, agora em estreia, tem por base a canção Nós somos e integra excertos do documentário Festa, Trabalho e Pão em Grijó de Parada, de Manuel Costa e Silva, rodado em 1973 e estreado em 10 de Abril de 1974, pouco antes do derrube da ditadura. Acerca deste seu trabalho, escreve Mariana, na apresentação do videoclipe: “ceifar o trigo. malhar. moer. peneirar. amassar o pão. cozer. comer. celebrar. dançar. os costumes e as tradições recriam-se agora com a união do feminino na contemporaneidade. (…) celebremos agora o solstício, a lua nova, os ciclos. muito grata por ter a oportunidade de co-criar este vídeo com mulheres que me inspiram constantemente por serem quem são, por poder trazer este arquivo da minha aldeia à superfície e co-criar com as memórias ancestrais também.” Com uma nota final: “foi tudo gravado antes da quarentena!”

Mariana Bragada aprendeu a tocar guitarra aos 15 anos, compondo nessa altura as suas primeiras músicas originais. Mudou-se de Bragança para o Porto para estudar Design de Comunicação e foi aí que criou o seu primeiro EP, A voz, A vós, Avós, para um projecto da faculdade, com recurso a uma loopstation, improvisação vocal e gravações dos avós. Em 2019, Mariana foi seleccionada para o Festival RTP da Canção, onde chegou à final interpretando uma canção de sua autoria, letra e música, Mar Doce (ficou em 7.º lugar, no ano em que o vencedor foi Conan Osíris com Telemóveis).

Aqui, em Nós somos (do projecto Meta_ Mónada), canta: “Nós somos/ quem já foi um dia/ Trazemos sabedoria memória e alquimia/ Honramos os passos dos antepassados/ Celebramos os passos/ Dançamos com eles.”