Covid-19. Número de casos entre os jovens quase duplicou desde o desconfinamento

Desde o início do desconfinamento, o número de novos casos de covid-19 entre os jovens quase duplicou: cresceram 90% nos que estão na faixa etária entre os dez e os 29 anos, ao longo dos últimos meses, desde 4 de Maio, data do início da primeira fase de desconfinamento. Só entre os 20 e os 29 anos, de acordo com os dados da Direcção-Geral da Saúde, os casos cresceram 89,3%. Não foi o segmento etário que mais cresceu, mas é um dos que mais atenção merece por parte das autoridades — que, entre outras coisas, apela à sua responsabilidade.

