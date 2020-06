Covid-19. Mais duas mortes e 292 infectados em Portugal

Morreram mais duas pessoas e há 292 novos casos confirmados de covid-19 em Portugal, um aumento de 0,75% no número de infecções. Em 24 horas, 470 pessoas recuperaram da doença.

A maioria (77%) dos novos casos regista-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há 225 novas infecções confirmadas em 24 horas.

Há menos 15 pessoas internadas – são agora 407 – e menos uma pessoa nos cuidados intensivos (há 69 doentes nessas unidades hospitalares).

Por regiões, os aumentos de casos mais expressivos são no Algarve (mais 22 casos, 4% – são agora 521) e no Alentejo, que vê o número de infecções subir 3% (mais 11 casos, 374 no total). Para estes números contribuem a festa ilegal em Lagos, que infectou 90 pessoas e motivou a abertura de um inquérito do Ministério Público, e o surto num lar de idosos de Reguengos de Monsaraz (pelo menos 62 infectados).