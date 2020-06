Comunidade portuguesa em Paris recolhe dez toneladas de alimentos

A iniciativa Todos juntos, organizada este sábado pela comunidade portuguesa na região de Paris, recolheu dez toneladas de alimentos, 250 caixotes de roupa e mais de 10 mil euros em donativos para ajudar quem mais sofre com a covid-19.

“É um sucesso. Pedimos à comunidade para se unir e estamos a ter um resultado interessante. [...] É um êxito, mais não seja porque os portugueses se uniram”, afirmou à agência Lusa o director-geral da Rádio Alfa, Fernando Lopes, que encabeça esta iniciativa.

As doações começaram a chegar cedo à sede da Rádio Alfa, que difunde em português na região parisiense. Paletes com batatas, açúcar ou legumes, mas também caixotes com roupa e brinquedos rapidamente encheram a sala onde se controlaram as doações.

Para ajudar na triagem e na organização de todas as doações, esta iniciativa contou com mais de 180 voluntários.

“É com muito orgulho que conseguimos reunir estas pessoas todas. Tivemos uma adesão bastante grande e ficaríamos ainda mais felizes se as pessoas que fossem receber toda esta recolha, sobretudo os alimentos, pudessem sentir a felicidade e o carinho que nós vamos tentar transmitir ao oferecer estes produtos”, disse o presidente da associação Les Amis du Plateau, em Champigny-sur-Marne, Joaquim Barros, que organizou a recepção dos géneros alimentares.

Ao mesmo tempo que se fazia a triagem na sede, uma caravana de carrinhas saiu das instalações da rádio para recolher doações em mais de 30 pontos diferentes na região parisiense, entre associações portuguesas e supermercados com produtos nacionais.

Alimentos, roupa e... máscaras

No Primland, em Romainville, os clientes eram incitados a doar antes de começarem as compras de sábado e muitos não ficavam indiferentes.

“Eu trabalhei durante todo o confinamento e posso dar. Prefiro dar aqui do que a outras instituições que não sei a quem vão dar”, indicou Julieta Alves, que costuma ir àquele supermercado todos os fins de semana.

“Esta crise vai atingir todos. Claro que a comunidade portuguesa nos toca mais, são as nossas raízes e é o nosso país. Se já havia problemas, as coisas só têm tendência para piorar”, disse Clotilde Lopes, que organizou os caixotes de roupa.

Entre paletes com alimentos, sacos de roupa e caixotes, cerca de 20 costureiras da associação Hirond'Ailes criavam máscaras para quem, mesmo os produtos de protecção individual, se tornaram demasiado caros.

“Estamos a contar acabar o dia com 1.000 máscaras. Desde 13 de Março já fizemos mais de 6.000 máscaras para quem mais precisa. É sempre a mesma classe social a ficar mal e o nosso dever é ajudar. O que está ao nosso alcance são as máscaras laváveis, o que vai permitir às pessoas pouparem algum dinheiro”, disse Suzette Fernandes, presidente da Hirond'Ailles.

Os bens e donativos em dinheiro vão agora ser distribuídos pela Santa Casa da Misericórdia de Paris, associações portuguesas que já fazem apoio social aos mais desfavorecidos e ainda igrejas portuguesas na região parisiense, mas a solidariedade não deve parar.

A Rádio Alfa vai continuar a encaminhar as doações de quem não conseguiu comparecer este sábado para as instituições que estão no terreno.