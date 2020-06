“Não veria mal a possibilidade de termos padres casados dentro da nossa Igreja”

José Ornelas Carvalho, nascido em 1954, na Madeira, assumiu esta semana a presidência da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que acumulará com a diocese de Setúbal, onde é bispo desde que, em 2015, deixou de ser superior-geral dos Dehonianos. Nesta entrevista, o sucessor de D. Manuel Clemente no órgão que congrega os bispos portugueses deixa vários alertas para o perigo da deriva totalitarista no mundo pós-pandemia e avisa que as bolsas de pobreza poderão sair caras ao país. E não, o fim do celibato dos padres não o preocupa. Ao contrário da crise, que já está a deixar muitas IPSS “à beira do colapso”.

