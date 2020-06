Terminou o voo da cotovia

No céu de Beja ou em qualquer outro ponto de Portugal continental e insular já não se ouve o zumbido inconfundível do “abelha”, do “zangão”, da “mosca”, do “zingarelho” ou do “heli”. O último voo do único helicóptero militar Alouette III (AL III) que ainda o podia fazer - de uma frota que chegou aos 142 aparelhos, em plena guerra colonial, (alguns admitem que possam ter sido 160 ou 170) - pôde ser apreciado por poucos, na passada terça-feira, na Base Aérea n.º 11 (BA11) em Beja. O derradeiro voo da cotovia (Alouette em francês) iniciado em 25 de Abril de 1963, em Luanda, chegou ao fim. Já não podia voar mais. O seu certificado de aeronavegabilidade terminou em 2018.

Continuar a ler