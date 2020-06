“Portugal não é o dono da língua portuguesa”

A Língua Portuguesa está numa fase de crescimento acelerado em todo o mundo, com uma procura crescente a nível de aprendizagem e uma projecção promissora nos quatro continentes. É hoje um “activo global” em muitos domínios, mas o embaixador Luís Faro Ramos, presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua que assegura a fatia de leão do esforço do ensino da língua -, sublinha que Portugal não é dono da Língua Portuguesa, que é policêntrica e plural. O esforço da sua afirmação no mundo tem de ser de todos os países da CPLP.

