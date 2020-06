A vacina miraculosa para a pandemia?

As coincidências são raramente fortuitas e o exemplo mais recente é a escolha de Portugal para cenário da fase final da Liga dos Campeões, uma escolha contrastante com a desqualificação de turistas portugueses para visitar países como a Dinamarca, a Áustria, a Grécia ou Chipre. Como se explica que Portugal seja simultaneamente escolhido para o evento mais importante da agenda desportiva europeia do ano – o que implica critérios sanitários apertados – e excluído do acesso a destinos internacionais por ser um local sensível de propagação da covid-19? Pura e simplesmente não se explica, apenas se confirma a confusão e dualidade de critérios adoptados pelas diferentes instâncias comunitárias e que tendem perigosamente a agravar-se. Escolhido como modelo de virtudes para acolher a Final Eight, Portugal é, por outro lado, apontado a dedo como portador de uma ameaça à saúde europeia.

