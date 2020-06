Trump critica protestos e defende resposta à covid-19 num comício com participação aquém das expectativas

Perante um pavilhão longe de estar cheio no sábado, em Tulsa (Oklahoma), naquele que foi o seu primeiro comício em vários meses, agendado para revigorar a campanha para a sua reeleição, Donald Trump atirou-se aos protestos anti-racistas e defendeu a sua gestão da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos.

O Presidente norte-americano – que se regozija com grandes multidões e que tinha previsto que o seu primeiro comício seria épico – acusou a comunicação social de desencorajar a participação no evento e invocou o mau comportamento de manifestantes à porta do BOK Center, sem nunca admitir, no entanto, que muitos dos 19 mil lugares do pavilhão estavam vazios.

Trump tinha previsto valer-se do evento para dar um novo ímpeto à sua campanha, uma vez que tem estado debaixo de fogo por causa da sua resposta ao coronavírus e da reacção controversa aos protestos iniciados com a morte de George Floyd, um afro-americano assassinado pela polícia de Mineápolis (Minnesota).

A participação aquém das expectativas minou-lhe, pelo menos para já, a capacidade de gerar entusiasmo para a sua candidatura e ganhar vantagem sobre o provável candidato democrata, o ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, que se tem abstido de organizar grandes eventos de campanha, por causa da covid-19.

Trump afastou as críticas pela decisão de realizar o seu primeiro comício desde 2 de Março em Tulsa, onde teve lugar um dos mais sangrentos episódios de violência racista contra os afro-americanos há cerca de 100 anos.

Para além de ser acusado de mostrar falta de empatia para o flagelo da comunidade negra dos EUA, o Presidente – que tem encorajado uma resposta mais militarizada para conter as manifestações – aproveitou o seu discurso para criticar alguns dos manifestantes.

“A multidão descontrolada de esquerda está a tentar vandalizar a nossa História, profanar os nossos belos monumentos, derrubar as nossas estátuas e punir, cancelar e perseguir qualquer pessoa que não se conforme com as suas exigências de controlo total e absoluto. Mas nós não nos conformamos”, garantiu Trump aos seus apoiantes.

O Presidente alertou-os ainda para um cenário semelhante ao “caos que estão a ver nas cidades governadas por democratas”, caso não seja reeleito, a 3 de Novembro, e usou o aviso para reforçar o seu apoio ao direito às armas.

“Quando vemos aqueles lunáticos por todas as ruas, é bem bom podermos ter armas. A nossa gente não é tão violenta como eles, mas caso fosse, seria um dia terrível, terrível para o outro lado”, atirou o chefe de Estado.

O Presidente republicano parece estar a ficar para trás nas sondagens, na competição com Biden, que o tem criticado pela sua resposta aos protestos e à pandemia.

Trump defendeu a sua abordagem de contenção da covid-19, justificando o número elevado de casos com o aumento do número de testes realizados, e fazendo sugestões sarcásticas com esse facto.

“Quando testamos a esta escala, encontramos mais casos. Por isso é que eu digo à minha equipa: ‘Reduzam o ritmo dos testes, por favor”, afirmou o Presidente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um responsável da Casa Branca esclareceu, no entanto, que Trump estava “claramente a brincar” quando fez essa referência.

Horas antes do comício, a equipa de campanha de Trump revelou que seis dos seus membros tinham testado positivo para covid-19. Apenas um número reduzido de participantes usou máscara protectora para o pavilhão.