Plantação prevista em projecto de requalificação ameaça estrutura da fortaleza de Valença

No início do Verão do ano passado foram plantadas nove pereiras bravas no topo do pano de muralha da Gaviarra, no interior da fortaleza de Valença. A plantação inseriu-se no projecto de requalificação urbana do centro histórico da cidade do Alto Minho, a cargo do atelier de arquitectos Souto de Moura. De acordo com vários especialistas, o desenvolvimento das raízes ameaça de forma grave a estrutura da fortaleza, podendo levar à sua destruição. A criação de uma barreira visual e o desajuste da opção numa estrutura defensiva, sem retirar qualquer vantagem ambiental significativa, são outros dos problemas levantados pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC). Apesar dos argumentos apresentados e da abertura dos arquitectos para alterar o projecto, a autarquia até ao momento nada fez, mantendo as nove árvores de grande porte no adarve da Gaviarra.

Continuar a ler