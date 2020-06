Exposição de letreiros antigos mostram fragmentos de uma cidade que já não existe

Espalhados sem ordem alguma, ora no chão, ora sobre mesas, cada um dos letreiros reclama a atenção à sua maneira - não fosse essa a sua principal função. Entre oculistas e farmácias, do garrafal “RITZ” do hotel à “Pastelaria Suíça”, a distância nunca foi tão curta. Há palavras soltas, umas moldadas em néon de outros tempos e outras inscritas em vidro e caixas de luz. Há letras de diversos tamanhos e tipologias, separadas da sua origem, e espalhadas pelo espaço, qual puzzle que aguarda ser resolvido. No total, são mais de 250 peças que compõe a colecção de letreiros que Rita Múrias e Paulo Barata guardam num dos espaçosos armazéns da Fundição de Oeiras à espera da próxima exposição. No entanto, o grande desejo de ambos é criar um museu com o espólio que foram recolhendo e preservando.

