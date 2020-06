Fique em casa e faça ioga

Com o mundo a celebrar o sexto Dia Internacional do Ioga no dia 21 de Junho, em plena pandemia de covid-19, nunca houve melhor altura para o praticar! Milhões de pessoas começaram a praticar ioga em casa e a descobrir que não só estão mais em forma e flexíveis, mas também mais calmas e felizes. Isto acontece porque este presente ancestral oferecido pela Índia ao mundo, o ioga — que significa literalmente “união” —, não só procura restaurar a harmonia dentro do indivíduo (unindo energias físicas, emocionais, mentais e espirituais), mas também o equilíbrio entre o indivíduo e o mundo.

Como comprovado pela Física Quântica, tudo no universo é traduzido em energia vibratória. Quando as nossas energias estão harmoniosamente alinhadas com esta energia cósmica não há resistência ou stress, e os nossos sistemas hormonal e imunitário funcionam como é suposto, assegurando uma saúde física integra e uma profunda sensação de bem-estar e alegria, que provém de uma atitude construtiva e de gratidão. É exactamente disto que o mundo precisa nestes tempos conturbados, enquanto lidamos com o medo, a ansiedade económica e a solidão.

O ioga fortalece o sistema linfático e é um dos mais eficazes impulsionadores naturais da nossa imunidade, com provas dadas pelo tempo. Ao invés de fazer bolos de forma desenfreada ou perder tempo em maratonas televisivas, alguns minutos diários de exercícios respiratórios suaves (Pranayama) e de alongamentos (Asanas) irão massajar e rejuvenescer os seus órgãos internos; reduzir drasticamente as hormonas responsáveis pelo stress; fortalecer o sistema nervoso; desintoxicar o corpo ao estimular o fluxo de células linfáticas e imunitárias, abrindo caminhos de energia que permitem ao corpo uma cura mais eficiente.

O ioga estimula o timo e outras glândulas; melhora a circulação sanguínea, o fluxo de oxigénio e a transferência da energia dos nutrientes para as células, expulsando as mucosidades dos pulmões. A prática de ioga liberta mais ácido gama-aminobutírico (GABA) no tálamo, o que reduz o stress, aumenta a felicidade e oferece um sono mais profundo, crucial no processo de cura e para um sistema imunitário saudável.

O que é maravilhoso no ioga é que qualquer pessoa o pode praticar, já que as posturas podem ser adaptadas à idade, condição física e estado de saúde. Convido-vos a participar nas sessões online “Fique em casa e faça ioga” que oferecemos esta semana e que incidem em diversos aspectos, nomeadamente “Nutrição no ioga”; “Ioga para Crianças”; “Ioga para a saúde respiratória” e “Ioga no Trabalho para Gerir o Stress”.

A Confederação Portuguesa do Yoga, com os seus 62 centros de formação em Portugal, também disponibilizará uma sessão de ioga online, neste domingo de manhã, às 10h. Ao final do dia teremos uma sessão de ioga ao vivo a partir da Residência da Embaixada, a ser transmitida no Facebook. Na nossa página oficial e nas redes sociais (Facebook/Twitter: IndiainPortugal) podem encontrar vídeos de ioga, material de leitura, conselhos e informações sobre aulas de ioga em Portugal.

Desde um treino físico a uma pausa mental repousante, ou até uma experiência espiritual — o ioga oferece tudo isto. As pessoas em paz consigo mesmas são o segredo para sociedades saudáveis e para um mundo harmonioso. Convido-vos a contribuir para o processo global de cura e a adoptar o bem-estar como parte das vossas vidas, abraçando o ioga. Feliz Dia Internacional do Ioga a todos!