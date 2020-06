Complemento salarial do layoff chega a 468 mil trabalhadores

O Governo estima que o complemento salarial criado para apoiar os trabalhadores que perderam rendimentos por estarem, ou terem estado, em layoff abranja 468 mil pessoas, confirmou ao PÚBLICO o gabinete da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

A prestação dirige-se aos cidadãos que sofreram uma quebra na sua retribuição porque as empresas suspenderam os contratos ou reduziram o horário laboral temporariamente.

Embora o universo de trabalhadores em layoff supere os 800 mil (de empresas com mais de 1,3 milhões), só uma parte será abrangida por este apoio — as pessoas que têm um salário base entre o valor imediatamente acima do salário mínimo (635 euros) e dois salários mínimos (1270 euros).

Ficam de fora tanto os trabalhadores com um nível salarial superior a este patamar como aqueles que ganham o salário mínimo, porque o mecanismo do layoff impedia que um trabalhador ficasse a receber menos do que os 635 euros que se aplicam para o período normal de trabalho.

O apoio corresponde à perda de rendimento de um mês em layoff, variando entre cem e 351 euros. O complemento “corresponde à diferença entre os valores da remuneração base declarados relativos” a esse mês de Fevereiro e aos montantes relativos “ao mês civil completo em que o trabalhador esteve abrangido por uma das duas medidas” de layoff “em que se tenha verificado a maior diferença” (isto, porque pode haver situações em que a retribuição foi diferente, por exemplo, se a empresa tiver reduzido o corte salarial).

O valor será pago em Julho automaticamente pela Segurança Social. Não será preciso requerer o apoio. Mas para que o apoio seja concretizado por transferência bancária, as pessoas deverão confirmar na página Segurança Social Directa se têm o IBAN está actualizado. “Quem não tiver o IBAN registado no sistema receberá o pagamento através de vale postal”, referiu ao PÚBLICO fonte do gabinete da ministra do Trabalho.

A medida abarca os trabalhadores abrangidos pelo layoff simplificado que tenham tido o contrato suspenso ou uma redução de horário durante um mês completo de Abril, Maio ou Junho.

Este mecanismo ainda estará em vigor em Julho, sendo substituído a partir de Agosto e até ao final do ano por uma nova modalidade, dirigida às empresas que beneficiaram do primeiro e que continuem a ter uma quebra na facturação igual ou superior a 40%.

O diploma que cria este complemento já está publicado em Diário da República (artigo 3.º do decreto-lei n.º 27-B/2020, de 19 de Junho).