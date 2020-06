Viana do Castelo barra pelotão da Volta a Portugal

A Câmara Municipal de Viana do Castelo decidiu este domingo interditar a passagem da Volta a Portugal em bicicleta pela cidade por considerar que “não pode dar sinais contraditórios” à sociedade, “face ao desconhecimento da evolução” da pandemia de covid-19.

“Neste tempo de incerteza e de imprevisibilidade face ao desconhecimento da evolução da covid-19 e de uma eventual segunda vaga, o município de Viana do Castelo, num sentido de prudência, responsabilidade e respeito pela vida, não vai permitir a realização da Volta a Portugal em Viana do Castelo no início de Agosto”, refere a autarquia, em comunicado.

Na sexta-feira, em resposta à agència Lusa, fonte oficial da Direcção-Geral da Saúde (DGS) adiantou que a Volta a Portugal em bicicleta decorrerá nas datas previstas, assegurando o distanciamento social, sem concentrações com mais de 20 pessoas.

A DGS afirmou que, “de acordo com plano apresentado” pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), está previsto que “a prova decorra de 29 de Julho a 9 de Agosto”.

Neste domingo, a câmara de Viana explicou que “o município tem procurado cumprir escrupulosamente as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da DGS, bem como as decisões do Governo de Portugal”, mas que “não pode dar sinais contraditórios à sociedade”.

“Acima de tudo temos de proteger e aliviar a pressão, com prevenção do Serviço Nacional de Saúde que tem estado sobre um elevado stress nestes últimos meses”, destaca a nota.

Viana do Castelo é local habitual de passagem da Volta a Portugal em bicicleta e para a edição deste ano estava prevista uma chegada ao município presidido pelo socialista José Maria Costa, que salienta ter sido “com muita dor que teve de restringir a participação dos vianenses em muitas actividades, devoções e manifestações culturais e religiosas com profundo sentido comunitário e de identidade”, apontando como exemplo a peregrinação quase centenária a Santa Luzia e a Romaria da Senhora d'Agonia.

“Somos todos convocados, federações desportivas, administração central e local, a ter responsabilidade colectiva e a reduzir riscos desnecessários na prevenção da doença covid-19 e da sua propagação. Para a Câmara Municipal de Viana do Castelo, a saúde dos vianenses estará sempre em primeiro lugar e o respeito pela vida é um valor supremo que para a autarquia tem de estar acima do tudo”, sublinhou.