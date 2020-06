Real Madrid volta a a apanhar o Barcelona

O Real Madrid aproveitou na totalidade o empate do Barcelona em Sevilha para voltar a juntar-se ao rival catalão no topo da liga espanhola. Os “merengues” triunfaram sobre a Real Sociedad por 1-2 em jogo da 30.ª jornada e chegaram aos 65 pontos, a par do Barça, mas com vantagem no confronto directo.

Não foi uma exibição brilhante para a equipa de Zidane, nem uma vitória isenta de decisões polémicas e muito discutidas pela formação basca, mas o Real conseguiu manter o pleno de vitórias neste regresso à competição, não deixando qualquer margem de manobra ao Barcelona.

Depois de uma primeira parte sem golos, o Real colocou-se em vantagem aos 50’ e com uma polémica de arbitragem a acompanhar. Vinícius avançou junto à linha lateral e ainda conseguiu rematar à baliza da equipa da casa. Se a bola tivesse entrado, teria sido um grande golo do jovem brasileiro, mas não entrou e, logo a seguir ao remate, Vinicius caiu. o árbitro marcou penálti, esperou pela revisão do VAR e confirmou o castigo, entendendo que houve falta de Diego Llorente. Da marca dos 11 metros, Sérgio Ramos fez o 0-1, naquele que foi o seu nono golo da temporada.

Aos 68’, Januzaj, com um potente remate, mete a bola na baliza do seu compatriota Courtois, mas o árbitro anulou o lance por posicionamento irregular de Merino, que estaria a prejudicar a visão do guarda-redes belga do Real no momento do remate.

Logo a seguir, mais uma decisão polémica acabou por validar mais um golo para o Real Madrid. Benzema dominou uma bola na área da Real Sociedad e rematou para o fundo das redes bascas. Pareceu dominar a bola com o braço, mas tanto o árbitro de campo como o VAR consideraram que era ombro e confirmaram o 22 golo do francês na temporada.

Ainda houve tempo para uma reacção dos bascos, com Mikel Merino a fazer o 1-2 aos 83’, mas não chegou para impedir o triunfo do Real.