Liverpool sem poder de fogo no derby do desconfinamento

Era o jogo mais aguardado nesta jornada de regresso à actividade da Premier League inglesa, mas o sempre interessante e histórico duelo entre Everton e Liverpool acabou num insonso empate sem golos. Este empate não fará muita mossa à expectativa dos “reds” de voltarem a ser campeões 30 anos depois, e não ficará para a história por ter sido um jogo espectacular, mas por lhe ter faltado o ambiente electrizante que habitualmente caracteriza o derby de Merseyside.

Será uma questão de dias até o Liverpool celebrar o título. Pode acontecer já na próxima quarta-feira, em Anfield, frente ao Crystal Palace, mas apenas se o Manchester City não vencer na segunda-feira, em casa, o Burnley no jogo que tem em atraso. Mas só um colapso total irá impedir a equipa de Jurgen Klopp de festejar, porque a diferença já é demasiado grande para as jornadas que faltam – a oito jornadas do final da Premier League, o Liverpool tem 23 pontos de vantagem sobre o City, que tem um jogo a menos.

Sem Mo Salah no “onze” (o egípcio ficou no banco e nem foi utilizado), o Liverpool até teve o domínio do jogo, mas não conseguiu furar pela defesa do Everton, que teve o português André Gomes como titular no meio-campo. E na segunda parte, a formação orientada por Carlo Ancelotti foi a que esteve mais próxima de ficar com a vitória, com um remate de Tom Davies aos 80’ que bateu no poste da baliza de Alisson Becker.