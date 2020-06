Gonçalo Guedes abre caminho à vitória do Valência

Há mais de um ano que Gonçalo Guedes não marcava um golo, mas acabou com a seca neste domingo e da forma mais espectacular possível. O internacional português abriu caminho ao triunfo do Valência por 2-0 sobre o Osasuna com um fantástico golo após uma jogada individual em que deixou quatro jogadores adversários pelo caminho, e ainda fez uma assistência para o outro golo.

Foi o primeiro golo de Guedes nesta temporada e o primeiro em mais de um ano – o seu último golo aconteceu a 9 de Junho do ano passado, na final da Liga das Nações, um golo que deu o título à selecção portuguesa no Dragão frente à Holanda. E se contarmos apenas os golos pelo Valência, o antigo avançado do Benfica já não marcava desde 21 de Abril de 2019, dia em que fez um “bis” ao Bétis de Sevilha.

O futebol regressou ao Mestalla sem público e o Valência entrou com tudo. Logo nos instantes iniciais, Rodrigo Moreno meteu a bola dentro da baliza do Osasuna, mas o lance foi revisto pelo VAR e o golo do Valência acabou por ser anulado.

Não demorou muito mais para os “che” festejarem. Foi aos 14’ que Guedes pegou na bola antes do meio-campo e tirou quatro adversários do caminho à medida que se aproximava da baliza. Ainda se desequilibrou durante a corrida, mas conseguiu manter-se em pé, entrou na área e atirou sem quaisquer hipóteses para o guarda-redes Ruben Martinez.

Ainda antes do final da primeira parte, foi outro ex-Benfica a aumentar a vantagem do Valência. Depois de ter tido um golo anulado, desta vez Rodrigo atirou a contar, aos 35’, na conclusão de um contra-ataque, após passe de Gonçalo Guedes.