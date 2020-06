Gil Vicente soterra ambições de Desp. Aves condenado

Apesar de um estado de espírito fragilizado pelas três derrotas nos três jogos disputados desde que o campeonato foi retomado, o Gil Vicente teve uma noite implacável, vencendo por 3-0 e soterrando, por completo, a mais ténue das esperanças do Desp. Aves de poder sair do último lugar.

Depois de ter empatado com o FC Porto, o Desp. Aves não capitalizou esse resultado, não tendo grandes possibilidades de evitar uma derrota anunciada logo aos 10 minutos, num golo de Henrique Gomes. Na bancada, a cumprir castigo, Vítor Oliveira pôde usufruir de uma perspectiva mais elevada do jogo da sua equipa, que até ao intervalo criou uma dezena de lances, com sete remates enquadrados, a sublinharem o bom momento do guarda-redes Fábio Szymonek. O brasileiro acabaria, porém, por ser impotente perante as sucessivas investidas de Rúben Ribeiro, autor do segundo golo gilista (36’) e de uma série de lances de excelente nível.

O Desp. Aves, que tinha tentado reagir por Mohammadi e Tshibola, interiorizava a obrigação de ir à procura do golo que não conseguira nos quatro jogos anteriores. Manta Santos fez duas alterações, abdicando de um central, pois a matemática não deixa margem para dúvidas: o Desp. Aves tem que recuperar 14 pontos em 18, esperando que os rivais directos não pontuem até final, pelo que a sentença não tardará a ser lida.

Indiferente, a equipa de Barcelos pôde gerir a segunda parte, baixando a produção ofensiva. E, depois de um susto que o VAR resolveu, o Gil Vicente fechou mesmo as contas, por Samuel Lino (90’).