Chelsea ganha vantagem na luta pela Champions

A jornada de desconfinamento da Premier League inglesa correu bem ao Chelsea. Não só ganhou no regresso à competição, 1-2 em Birmingham frente ao Aston Villa, como ganhou terreno aos seus concorrentes directos por um lugar de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada e ainda se aproximou do terceiro lugar.

No reencontro entre dois antigos colegas de equipa nos “blues” londrinos, Frank Lampard, treinador do Chelsea, e John Terry, adjunto do Villa, foi a equipa da casa a colocar-se em vantagem, apesar do domínio dos visitantes. Foi já perto do final da primeira parte, aos 42’, que Kortney House, central do Aston Villa, fez o 1-0, numa jogada confusa na área da equipa que veio de Londres.

Lampard, que está a cumprir a sua primeira época como treinador na Premier League, só mexeu na equipa no decorrer da segunda parte e uma dessas alterações rendeu frutos quase imediatos. Numa jogada rápida do ataque do Chelsea, Azpillicueta arrancou um cruzamento largo que conectou na perfeição, ao segundo poste com Christian Pulisic. O norte-americano tinha entrado cinco minutos antes e, de cabeça, fez o empate.

Pouco depois, aos 62’, voltou a ser um cruzamento teleguiado de Azpillicueta a estar na origem do golo da reviravolta londrina. O lateral espanhol fez o cruzamento rasteiro para o coração da área e Olivier Giroud atirou na direcção da baliza, com a bola a bater num defesa do Aston Villa e a ficar fora do alcance do guarda-redes Nyland.

Com este triunfo, o Chelsea passou a ficar mais confortável no quarto lugar, com 51 pontos, mais cinco que o seu mais directo perseguidor, o Manchester United (46), que empatou (1-1) com o Tottenham nesta jornada de desconfinamento, e aproximou-se do terceiro classificado, o Leicester City (54), que empatou (1-1) no terreno do Watford.

Já o Aston Villa, continua aflito na luta pela manutenção na Premier League. Os antigos campeões europeus estão em penúltimo lugar, com 26 pontos, menos um que Bornemouth e West Ham United.