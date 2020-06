Betis despede treinador após três jogos sem vitórias

O Real Betis tornou-se no primeiro clube da Liga espanhola a despedir o treinador desde a retoma da competição, após a pausa imposta pela pandemia de covid-19. Com Rubi no comando técnico, a equipa não conseguiu ganhar nenhum dos três jogos disputados nesta fase de desconfinamento.

Uma derrota no derby de Sevilha (2-0), um empate com o Granda (2-2) e o mais recente desaire com o Athletic Bilbau (1-0), depois de Sergio Canales ter falhado uma grande penalidade, contribuíram para este desfecho.

O Betis emitiu um comunicado, neste domingo, a dar conta da saída de Rubi e a anunciar que o director desportivo, Alexis Trujillo (um antigo jogador do clube) ocupará o cargo pelo menos até ao final da temporada.

A derrota de sábado com o Athletic deixou o Betis na 14.ª posição, com 34 pontos, mais oito do que o Maiorca, o primeiro clube acima da linha de água no campeonato espanhol.

Rubi foi o escolhido para treinador principal no Verão passado, depois de ler levado o Espanyol à sétima posição na época anterior, sucedendo no cargo a Quique Setién, que deixou Sevilha para rumar a Barcelona.