A Atalanta ofereceu uma goleada a Bérgamo

A Itália foi um dos países mais atingidos pela pandemia da covid-19, a Lombardia foi uma das regiões mais afectadas e Bérgamo, uma das cidades mais importantes da região, foi dominada pela doença durante meses. Neste domingo, no regresso à competição, a Atalanta ofereceu à sua cidade uma goleada, um 4-1 ao Sassuolo na jornada de desconfinamento da Série A.

A “explosão” do novo coronavírus deu-se na mesma altura em que a Atalanta conseguia um dos maiores feitos da sua história, a qualificação para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, às custas do Valência, mas o jogo em Bérgamo tem sido apontado como uma “bomba biológica” que acelerou a expansão da doença pela Europa. Depois, ainda se jogaria no Mestalla à porta fechada, num espectacular jogo em que a Atalanta confirmou a sua qualificação, mas a época seria interrompida pouco tempo depois.

Nestes três meses sem futebol, houve muita gente a sofrer com a doença, como o próprio Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta, e ninguém mais do que ele queria oferecer um triunfo à cidade. E, fazendo justiça à fama de uma das equipas mais espectaculares do futebol italiano, a Atalanta regressou no mesmo ponto em que havia parado, a ganhar e a golear.

Antes de se cumprir a primeira parte, a equipa de Bérgamo já vencia por 3-0. Djimsiti (16’), Zapata (31’) e Bourabia (37’, p.b.) deram corpo à superioridade da Atalanta e, no segundo tempo, Zapata fez o seu segundo do jogo e o quarto da equipa da casa, aos 66’. Bourabia redimiu-se do autogolo marcado na primeira parte e fez o golo de honra dos visitantes, aos 90’.

Este triunfo deixou a Atalanta bem dentro da zona de qualificação para a Champions, com 51 pontos, mais seis que a Roma (45), orientada pelo português Paulo Fonseca.