Cinco anos depois, refugiados ainda lutam por vida estável em Portugal

Reportagem

Entre 2015 e 2019, Portugal acolheu quase 1700 refugiados. As suas histórias estão cheias de dificuldades, mas olham sorridentes para o acolhimento que Portugal lhes deu. Cinco anos depois da grande crise migratória de 2015, o Dia Internacional do Refugiado de 2020 é celebrado com outra crise nos braços, a da covid-19.