Reunião com PM debate Lisboa. Pressão subiu, mas hospitais da região têm capacidade para responder

“A situação que inspira maior preocupação está circunscrita a cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa”, afirmou nesta sexta-feira a ministra da Saúde: Amadora, Lisboa, Odivelas, Loures e Sintra. Marta Temido anunciou que na segunda-feira realiza-se uma reunião com António Costa e com os presidentes das autarquias mais afectadas. Dos 422 doentes internados no país, 381 estão na região de Lisboa e Vale do Tejo. A pressão sobre os hospitais aumentou, mas a ministra garantiu que têm capacidade de resposta.

